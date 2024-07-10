Беркович после приговора за спектакль пообещала бороться по принципу «не догоним, хоть согреемся»

Режиссер заявила, что «тюрьма — не могила, срок — не резина»Режиссер Евгения Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол», прокомментировала решение суда.