Охрана стройплощадок новой магистрали М-32 у «Лахта Центра» обойдется городу в 27 млн

В Петербурге активно развивается транспортная сеть. Так, на севере города у «Лахта Центра» начинается строительство трассы М-32, которая от магистрали М-49 пройдет до Приморского шоссе и Шуваловского проспекта, через Сестрорецкую железную дорогу.