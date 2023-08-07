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Валерий Газзаев: «Всю жизнь стремился правильно жить, прославлять свою страну, быть профессионалом. Вот такие принципы нормального человека»

Валерий Газзаев: «Всю жизнь стремился правильно жить, прославлять свою страну, быть профессионалом. Вот такие принципы нормального человека»

Сегодня, 7 августа, бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России исполнилось 69 лет. «Могу сказать, что всю свою жизнь стремился, чтобы правильно жить.

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