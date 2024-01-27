«Такие друзья хуже врагов». Дело о краже ювелирки в Приморье передадут в суд

В Приморском крае дело о краже ювелирного изделия с ущербом на 200 тыс. руб. передадут в суд. Подозреваемым оказался молодой человек, которого пригласила в гости девушка сына потерпевшего, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии