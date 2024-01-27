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«Такие друзья хуже врагов». Дело о краже ювелирки в Приморье передадут в суд

«Такие друзья хуже врагов». Дело о краже ювелирки в Приморье передадут в суд

В Приморском крае дело о краже ювелирного изделия с ущербом на 200 тыс. руб. передадут в суд. Подозреваемым оказался молодой человек, которого пригласила в гости девушка сына потерпевшего, сообщает PRIMPRESS.

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