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Турецкий паром атакован украинскими БПЛА в Чёрном море — СМИ

Турецкий паром атакован украинскими БПЛА в Чёрном море — СМИ

Турецкий грузовой паром атакован украинскими БПЛА в Чёрном море, сообщает Haber Trabzon. Судно типа Ro-Ro Lider Bordo Mavi под флагом Камеруна, принадлежащее экспортной компании из Трабзона, подверглось атаке неподалёку от российского порта Туапсе.

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