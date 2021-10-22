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Сивков призвал Японию задуматься перед атакой на Тихоокеанский флот РФ...

Сивков призвал Японию задуматься перед атакой на Тихоокеанский флот РФ...

Военный эксперт Константин Сивков предостерег руководство Японии от агрессии в отношении России. Проход кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ и ВМС КНР через международный пролив Цугару в Тихий океан вызвал бурную реакцию в Стране восходящего солнца.

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