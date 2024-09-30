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Нутрициолог Веселова: сезонные яблоки лучше есть с кожурой

Нутрициолог Веселова: сезонные яблоки лучше есть с кожурой

С наступлением осени организм можно подготовить к зиме с помощью богатого урожая, считает нутрициолог Екатерина Веселова, академический директор Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

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