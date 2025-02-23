Снайпер из Курска рассказал о защите родной земли и спасении товарищей

День защитника Отечества сегодня актуален как никогда, особенно для жителей Курской области. Мы поговорили с курянином-снайпером с позывным Оригами, чтобы узнать отличие курского направления от остальных и какие чувства испытывают бойцы, защищающие родную землю.
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