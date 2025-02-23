НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Снайпер из Курска рассказал о защите родной земли и спасении товарищей

Снайпер из Курска рассказал о защите родной земли и спасении товарищей

День защитника Отечества сегодня актуален как никогда, особенно для жителей Курской области. Мы поговорили с курянином-снайпером с позывным Оригами, чтобы узнать отличие курского направления от остальных и какие чувства испытывают бойцы, защищающие родную землю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх