Среда. Пахнуло пятницей) И у нас нет совершенно никакого повода не замечать, что мир вокруг – прекрасен (еще бы человеки не подводили нашу маленькую планету, было бы вообще хорошо ❤️‍🩹), поэтому начнем с двух вдохновляющих праздников: 🔥 Международный день гор – дышим небом, свободой, радостью и морозной свежестью 🔥 Международный день танго – танцуем так, будто никто не видит;) А далее по списку немного чудес и доброты: ✔️День северного сияния в холодильнике – придумщики этого праздника предлагают нарисовать в заснеженном морозильнике.