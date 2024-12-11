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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Среда. Пахнуло пятницей) И у нас нет совершенно никакого повода не замечать

Среда. Пахнуло пятницей) И у нас нет совершенно никакого повода не замечать, что мир вокруг – прекрасен (еще бы человеки не подводили нашу маленькую планету, было бы вообще хорошо ❤️‍🩹), поэтому начнем с двух вдохновляющих праздников: 🔥 Международный день гор – дышим небом, свободой, радостью и морозной свежестью 🔥 Международный день танго – танцуем так, будто никто не видит;) А далее по списку немного чудес и доброты: ✔️День северного сияния в холодильнике – придумщики этого праздника предлагают нарисовать в заснеженном морозильнике.

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