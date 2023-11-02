"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

А что, нелохое предложение! Вот председателю регионального Духовного управления мусульман и стоит профинансировать свое предложение! А то как то не по масульмански получается! Предложил и в сторону... Взял бы на свой баланс финансирование школьных продуктов и слава Аллаху!

Артем Казаков

совсем охкли! Ну давайте как как на западе в угоду пидоргам сейчас начнём их в жопы целовать.ога ,блэать! Не хотят жрать свинину,пусть хер в овраге глодают.Россия- светское государство,церковь со всеми своими нормами отделена от Государства и религиозные нормы. пусть соблюдают дома,а не в гос.учреждениях и общественных местах.