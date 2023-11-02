Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

Politiki.net В Российской Федерации проживают порядка 20 миллионов мусульман, - это соответствует 15% населения страны.

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Комментарии
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Аудрюс
А что, нелохое предложение! Вот председателю регионального Духовного управления мусульман и стоит профинансировать свое предложение! А то как то не по масульмански получается!  Предложил и в сторону... Взял бы на свой баланс финансирование школьных продуктов и слава Аллаху!
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2 д.
StarPer
Сильно борзеть стали в последнее время мусульмане из-за нашего толерантного правительства.
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2 д.
Артем Казаков
совсем охкли! Ну давайте как как на западе в угоду пидоргам сейчас начнём  их в жопы целовать.ога ,блэать! Не хотят жрать свинину,пусть хер в овраге глодают.Россия- светское государство,церковь со всеми  своими нормами отделена от Государства и религиозные нормы. пусть соблюдают дома,а не в гос.учреждениях и общественных местах.
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2 д.

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