В Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

В Государственную думу внесено пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая, передает ТАСС.
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