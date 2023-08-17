В Сети обсуждают сходство сыновей Галкина* и Киркорова

Не секрет, что Филипп Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. В свое время его примеру последовала и Примадонна, которая путем суррогатного материнства подарила молодому мужу Максиму Галкину* двух детей – близнецов Лизу и Гарри.