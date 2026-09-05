Путин подписал указ о присвоении Собянину звания Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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