Еще три машины с гуманитарной помощью отправили нижегородским участникам СВО

Из Нижегородской области в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой из трех автомобилей. Координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей, действующий на базе Дома народного единства, сформировал груз по конкретным заявкам из воинских частей.
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