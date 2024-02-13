Флешка Ovrdrive защищена от взлома самоуничтожением

Информация стала самым дорогим товаром сегодня. Далеко не на всех пользовательских флешках можно найти компромат или ключи доступа к счетам с миллионами рублей, но наверняка никому не хочется делиться с посторонними информацией со своего личного … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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