В Воронеже собака правонарушителя набросилась на полицейского и укусила его

Собака атаковала полицейского, пока ее хозяин с ним конфликтовал. Об этом сообщает РИА "Воронеж". Конфликт между сотрудником правоохранительных органов и собаководом на днях произошел в Левобережном районе города.
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