«Татмедиа» акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков журналистлар үзләрен социаль челтәрдә күрсәтә белергә тиеш дип белдерде.
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«Татмедиа» акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков журналистлар үзләрен социаль челтәрдә күрсәтә белергә тиеш дип белдерде.