Километровые пожарища и шок: Массированный удар по Украине, ракеты добивают энергетику, по Днепру и Харькову рекордное число ракет Юлия СоколоваИдет комбинированный удар по объектам энергетики и ВСУ на Украине.
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