Песков объяснил, почему на Украине не власти, а "режим"

Global Look Press/Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com На Украине допускают дискриминационные заявления в адрес проживающих на территории страны русских, что характерно не для власти, а для режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.