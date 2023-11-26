Песков объяснил, почему на Украине не власти, а "режим"

Global Look Press/Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com На Украине допускают дискриминационные заявления в адрес проживающих на территории страны русских, что характерно не для власти, а для режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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