Япония: прощание с пацифизмом

Избрание сначала председателем правящей либерально-демократической партии Японии, а затем и премьер-министром Сигэру Исибы – убежденного сторонника превращения Страны восходящего солнца вновь в военную державу – свидетельствует о том, что напряженность и конфронтация в Северо-Восточной Азии, да и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет возрастать.