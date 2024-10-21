Япония: прощание с пацифизмом

Избрание сначала председателем правящей либерально-демократической партии Японии, а затем и премьер-министром Сигэру Исибы – убежденного сторонника превращения Страны восходящего солнца вновь в военную державу – свидетельствует о том, что напряженность и конфронтация в Северо-Восточной Азии, да и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет возрастать.
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