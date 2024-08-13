Проект ремонта моста на Калинина исправит фирма, связанная с делом Шеломенцева

Компания "Запсибмост" согласилась скорректировать проект ремонта путепровода почти за 13 млн рублей Проектно-сметную документацию на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина в Барнауле скорректирует томская компания "Запсиб-мост", сказано на портале госзакупок.