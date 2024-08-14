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Депутат Гусев: штраф за неправильную парковку самоката надо увеличить в 10 раз

Депутат Гусев: штраф за неправильную парковку самоката надо увеличить в 10 раз

В России штраф за неправильную парковку электросамокатов следует увеличить в 10 раз. Об этом сообщает "Агентство городских новостей Москва" со ссылкой на депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева (партия "Справедливая Россия – За правду").

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