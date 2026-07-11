CNN: Иран скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру Иран якобы скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру.
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CNN: Иран скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру Иран якобы скрытно восстанавливает уничтоженную США ядерную инфраструктуру.
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