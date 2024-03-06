Царьград Фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress Актёр Селин поссорился с режиссёром из-за речи об "умирающей" России.
Русский бунт "мента" Дукалиса: Речь о России была порвана в клочья
Комментарии
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BV
Boris Voronin
А что за что этот режиссёр, почему не знаем ФИО ВСЕЙ съёмочной команды, желательно с фото падла-фейсов, что узнавать на улице и бить по узнаваемой морде!!!
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1 д.
ВМ
Вениамин Мельников
так воспитали и воспитываем,это страшнее внешней войны,это будущее России. A фурсенки, швыдкие на своем месте и делают своё дело.Доколе?
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1 д.
Станислав Магдалинов
В том-то и дело ,что НЕ воспитали.Воспитывали другие
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20 час.
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