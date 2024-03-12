просто о сложном Мы все прекрасно понимаем, что за любой утечкой информации всегда стоит желание при помощи неё воздействовать на противника.
Утечка из США, после которой становится реально страшно.
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Даааа, если война начнётся, то эта война со 100%-м дурдомом.
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14 час.
Игорь Егоров
Только Российская элита виновата в том что ее постоянное восхваление и восхищение США, привело к такому противостоянию, когда оказалось, что не только элита России расписалась в своей продажности, но и открыло истинное лищо этих дикарей за океаном.
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13 час.
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