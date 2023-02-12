Муж Анастасии Макеевой мечтает вновь стать отцом

Многодетный муж Анастасии Макеевой заявил, что мечтает услышать от жены: «Дорогой, две полоски». Фото: из открытых источников Актриса Анастасия Макеева и многодетный отце Роман Мальков сыграли свадьбу в мае 2021 года, что вызвало скандал в обществе.