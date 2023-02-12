Dooralei

515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Оробей
    Татьяна? Плаксина? - жди белого коня без принца. Бараньи яйца скушай сама, а белый конь и без принца тебя удовлетвори...Татьяна Плаксина ...
  • Марина Петрова
    Две дуры ненормальные.Татьяна Плаксина ...
  • Галина Горюнова
    Следует лишить его гражданства, всех званий и выплат. Вот потом пусть кукарекает в Прибалтике, если сможет.Уход актера Алекс...

Муж Анастасии Макеевой мечтает вновь стать отцом

Муж Анастасии Макеевой мечтает вновь стать отцом

Многодетный муж Анастасии Макеевой заявил, что мечтает услышать от жены: «Дорогой, две полоски». Фото: из открытых источников Актриса Анастасия Макеева и многодетный отце Роман Мальков сыграли свадьбу в мае 2021 года, что вызвало скандал в обществе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх