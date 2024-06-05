Медвежий угол
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Медвежий угол

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Наработался. "Новейший" реактор финской АЭС вышел из строя спустя 2 недели после запуска

  АЭС "Олкилуото-3".  Европейские политики настолько заигрались в викторину, что "нужно срочно отказываться от всего русского", что по факту оказались в ситуации, когда заменить товары из России особо нечем.

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Комментарии
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Александр Попов
ФИНИКИ такие же ТУПОГОЛОВЫЕ, как и ПРИБАЛТОГНИДЫ, ПОШЛИ ВСЕ на ХРЕН.
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Надо помогать только своему народу , не неграм долги списывать
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