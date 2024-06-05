Наработался. "Новейший" реактор финской АЭС вышел из строя спустя 2 недели после запуска

АЭС "Олкилуото-3". Европейские политики настолько заигрались в викторину, что "нужно срочно отказываться от всего русского", что по факту оказались в ситуации, когда заменить товары из России особо нечем.
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