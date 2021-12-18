FiNE-NEWS

1 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Роман Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

Роман Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

Португальское издание Público, в результате собственного расследования установило, что 55-летний российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, получил гражданство Португалии как потомок общины сефардских евреев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх