Роман Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

Португальское издание Público, в результате собственного расследования установило, что 55-летний российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, получил гражданство Португалии как потомок общины сефардских евреев.
Португальское издание Público, в результате собственного расследования установило, что 55-летний российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, получил гражданство Португалии как потомок общины сефардских евреев.
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