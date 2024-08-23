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«Воюют пусть арабы, мы должны жить по-европейски»: Карасев заскулил о переговорах

«Воюют пусть арабы, мы должны жить по-европейски»: Карасев заскулил о переговорах

Украинские дипломаты должны воспользоваться моментом эскалации запросить переговоры с Москвой. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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