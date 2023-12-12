Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Волгоградской области

В СМИ распространено обращение жителей Волгограда к главе СК России с просьбой о проверке законности решения о признании их дома, который является объектом культурного наследия регионального значения, аварийным и подлежащим сносу.
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