25 семей покинут аварийный дом в Северодвинске до 10 августа

Около 25 семей должны переехать до 10 августа. Внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям завершилось решением о расселении аварийного двухэтажного деревянного дома №29/34 на улице Ломоносова.
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