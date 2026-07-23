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Царьград

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25 семей покинут аварийный дом в Северодвинске до 10 августа

25 семей покинут аварийный дом в Северодвинске до 10 августа

Около 25 семей должны переехать до 10 августа. Внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям завершилось решением о расселении аварийного двухэтажного деревянного дома №29/34 на улице Ломоносова.

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