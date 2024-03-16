«Палмейрас» с 2017-го не проигрывает «Понте Прета» – 9 побед и 1 ничья

Sports показывал матч в прямом эфире. Трансляции чемпионата Паулиста проходят при поддержке Winline. «Палмейрас» не проигрывает «Понте Прета» с апреля 2017 года, когда в первом матче полуфинала Лиги Паулиста уступил со счетом 0:3.
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