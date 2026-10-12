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Пушилин: в Доброполье начались бои за шахту «Добропольская»

Пушилин: в Доброполье начались бои за шахту «Добропольская»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести» заявил, что в Доброполье начались бои за шахту «Добропольская».

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