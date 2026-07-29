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Риелтор Перескокова: новый закон не обязывает регистрировать все сараи и бани

Риелтор Перескокова: новый закон не обязывает регистрировать все сараи и бани

С 2026 года изменились правила учета хозяйственных построек на дачном участке. Нужно ли регистрировать баню, гараж, теплицу или сарай, как не попасть на налоговые доначисления и штрафы, а также какие есть способы сэкономить — в материале 360.

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