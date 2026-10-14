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Грудка, бедро, крылья, печень: какую часть курицы есть, чтобы не испортить фигуру и здоровье

Грудка, бедро, крылья, печень: какую часть курицы есть, чтобы не испортить фигуру и здоровье

Когда мы говорим о здоровом питании, спортивном рационе или меню для растущего ребенка, первое, что приходит на ум, — это курица.

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