Оборот оптовой торговли в Татарстане достиг 2,3 трлн рублей

В Татарстане оборот оптовой торговли по итогам января — августа 2023 года составил 2,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 22,4%, следует из данных официальной статистики.
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