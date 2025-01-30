«Адмирал Нахимов»: крейсер однократного применения

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в открытое море. Действительно, многие каналы и СМИ уделяют этому вопросу внимание, и оно обоснованно: почти тридцать лет (а с испытаниями и доделками именно столько и может получиться в итоге) крейсер стоял то на приколе, то на модернизации.