«Адмирал Нахимов»: крейсер однократного применения

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в открытое море. Действительно, многие каналы и СМИ уделяют этому вопросу внимание, и оно обоснованно: почти тридцать лет (а с испытаниями и доделками именно столько и может получиться в итоге) крейсер стоял то на приколе, то на модернизации.
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