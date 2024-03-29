Новак Джокович сделал заявление о том, будет ли у него тренер

Первая ракетка мира Новак Джокович, объявивший в среду о прекращении сотрудничества с Гораном Иванишевичем, заявил в четверг на пресс-конференции в Белграде, что не знает, кто будет его следующим тренером и будет ли он вообще.
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