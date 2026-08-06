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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Расселл словно в «Кадиллаке». Гюнтер Штайнер о разнице между Джорджем и Антонелли

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер высказался о разнице по очкам и по скорости между напарниками по « Мерседесу » Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом .

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