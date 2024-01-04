Пассажирский автобус с детьми заглох на трассе в Новосибирской области

Автобус "Новосибирск – Павлодар" заглох на территории Карасукского района.В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь 36 пассажирам, в том числе 6 детям, сломавшегося в мороз автобуса до Павлодара.
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