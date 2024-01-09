Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской униформы

Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской униформы

Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook* (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в России).

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Как только для ВСУ будут закуплены женские памперсы и прокладки по месячной норме . Можно будет считать что бандеровская армия пополнится на 50 тыс. женщин. РВСН.
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19 час.

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