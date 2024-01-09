Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской униформы

Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook* (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии