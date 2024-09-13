В КНДР прошли стрельбы РСЗО KN-25 на новом шасси

Новая пусковая установка 600-мм РСЗО (известного, как KN-25) (с) фото ЦТАК. В Корейской Народно-Демократической Республике провели испытательные стрельбы 600-мм управляемых ракет из новой пусковой установки на колесном шасси.
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