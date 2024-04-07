Врач рассказала, почему необходимо пить воду в течение дня

Регулярное употребление питьевой воды днем, помимо восполнения водного баланса, помогает отличить жажду от голода, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Московской области Мария Калошина .
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