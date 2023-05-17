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Австралийский премьер-министр Альбанезе отменил саммит по безопасности QUAD из-за отказа Байдена от участия

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе отменил саммит по безопасности QUAD (встреча четырех стран: США, Индии, Австралии, Японии) из-за отказа президента США Джо Байдена от участия.

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