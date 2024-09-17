Администрация города Владимира закупает тюльпаны

Администрация Владимира закупает красные тюльпаны почти за полтора миллиона рублей. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник планирует приобрести автомобильНа сайте госзакупок появился электронный аукцион на поставку посадочного материала, цветочной культуры луковицы тюльпанов: - сорт: StrongFire - тип: Триумф - период цветения: среднецветущие - высота растения: ge 40 сантиметров - размер луковицы: ge 35 и le 40 миллиметров - цвет: цветка красный.