Два оператора дронов ВСУ сдались в плен с аппаратурой на Харьковском направлении

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоящий из двух бойцов 114-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдался в плен российским военным около населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении.
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