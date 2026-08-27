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SPLETNIK

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Екатерина Климова показала новые фото с семейного отдыха на Камчатке

Екатерина Климова показала новые фото с семейного отдыха на Камчатке

48-летняя Екатерина Климова в личном блоге опубликовала новые фотографии со своими детьми. Актриса отдыхала на Камчатке с 24-летней дочерью Елизаветой от ювелира Ильи Хорошилова, сыновьями от актёра Игоря Петренко, 20-летним Матвеем и 18-летним Корнеем, а также 11-летней дочерью Изабеллой от актёра Гелы Месхи.

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