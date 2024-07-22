Курс юаня превысил 12,1323

Курс юаня превысил 12,1323Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 12,1323, прибавляя +0,58% В августе 2019 года Народный банк Китая начал постепенное понижение курса жэньминьби - 6 августа до отметки 6,9683, а 7 августа - до 6,9996 юаня за доллар, что стало минимальным значением валютной пары с 15 мая 2008 года.