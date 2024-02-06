Кассационный суд запретил грубить сотрудникам ГАИ

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: МВД вправе подавать иски о защите чести и достоинства к авторам роликов в Сети, в которых граждане грубо и неуважительно разговаривают с сотрудниками Госавтоинспекции.
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