Кассационный суд запретил грубить сотрудникам ГАИ

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: МВД вправе подавать иски о защите чести и достоинства к авторам роликов в Сети, в которых граждане грубо и неуважительно разговаривают с сотрудниками Госавтоинспекции.