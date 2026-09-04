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ТСН24

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Врач Махова объяснила, когда кровь в мокроте опасна

Врач Махова объяснила, когда кровь в мокроте опасна

Однократное появление алой прожилки в мокроте на фоне ОРВИ может быть следствием надрывного кашля, но, если кровохарканье становится регулярным, медлить нельзя.

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