Врач Махова объяснила, когда кровь в мокроте опасна

Однократное появление алой прожилки в мокроте на фоне ОРВИ может быть следствием надрывного кашля, но, если кровохарканье становится регулярным, медлить нельзя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- LD Эксперт назвал пр...
- M В Тульской област...
- К Туляков предупред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым